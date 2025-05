Zoológico de Brasília encontra 2 aves mortas e fecha temporariamente

São Paulo, 28 - O governo do Distrito Federal informou nesta quarta-feira, 28, que decidiu fechar temporariamente o Jardim Zoológico de Brasília de forma preventiva, após a identificação de duas aves silvestres mortas - um pombo e um irerê - nas dependências do local. De acordo com o comunicado, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) recolheu amostras das aves e vai enviá-las ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para a análise possíveis casos de gripe aviária.A suspeita ainda não consta na atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, das 13h. O País registrou até o momento 166 casos de gripe aviária em animais silvestres, 3 em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, totalizando 170."É importante esclarecer que essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoo, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento", diz o governo do DF na nota. "O Zoológico de Brasília monitora constantemente a saúde de todos os seus animais e mantém protocolos rigorosos de investigação em casos de óbito", ressalta.O comunicado reforça ainda que até o momento não há outros casos suspeitos - tanto animais de vida livre como em outras aves no Distrito Federal. "A reabertura do parque será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública."