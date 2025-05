Zelensky propõe reunião trilateral com Trump e Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, propôs nesta quarta-feira (28) uma reunião trilateral com seus homólogos dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para acabar com a guerra que começou com a invasão russa ao território ucraniano em 2022.

Putin rejeitou no início do mês a proposta de uma reunião com Zelensky na Turquia. O Kremlin afirmou que um encontro entre os dois governantes só aconteceria após algum tipo de "acordo" ser alcançado.

Trump, por sua vez, expressou sua frustração com Putin e Zelensky por ainda não terem alcançado um acordo para um cessar-fogo.

Durante a campanha eleitoral, o magnata republicano prometeu acabar com o conflito em 24 horas, mas os bombardeios não cessaram nas últimas semanas.

A Ucrânia lançou quase 300 drones contra a Rússia durante a noite, segundo o Ministério da Defesa de Moscou, que informou que suas forças interceptaram os aparelhos.

"Se Putin não se sente confortável com uma reunião bilateral, ou se todos preferem uma reunião trilateral, não me incomoda. Estou preparado para qualquer formato", declarou Zelensky na terça-feira à imprensa.

Seus comentários, no entanto, foram divulgados nesta quarta-feira, pouco antes de sua chegada a Berlim, onde se encontrará com o novo chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz.

"Já chegamos, estamos circulando em Berlim", anunciou um membro da delegação que acompanha Zelensky.

O chanceler alemão é um grande apoiador de Kiev e estimulou o gasto em Defesa do país para criar "o Exército convencional mais forte" da Europa.

O chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, disse que os planos de reforço do Exército alemão eram "muito preocupantes".

O presidente ucraniano também disse que esperava "sanções dos Estados Unidos", em particular contra "o setor energético e o sistema bancário" russo, em resposta à recusa de Moscou em aceitar uma trégua.

"Trump confirmou que, se a Rússia não parar, sanções serão impostas. Conversamos com ele sobre dois aspectos principais: a energia e o sistema bancário. Os Estados Unidos poderão impor sanções aos dois setores? Eu gostaria muito", declarou Zelensky.

- Tropas russas perto de Sumy -

No fim de semana, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que sempre teve boas relações com Putin. "Mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco", acrescentou, depois que bombardeios em larga escala com drones mataram pelo menos 13 pessoas na Ucrânia.

Desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram, muitas zonas do leste e do sul da Ucrânia foram destruídas e o Exército de Moscou controla atualmente quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

Zelensky também alertou que a Rússia concentra "mais de 50.000 soldados" perto da região ucraniana de Sumy, no nordeste do país, visando uma possível ofensiva contra o território fronteiriço.

A Rússia busca criar "uma zona de amortecimento" nesta área, acrescentou.

O Kremlin mencionou na semana passada um "memorando" no qual apresentaria as condições de Moscou para um acordo de paz duradouro, mas Kiev ainda não o recebeu, segundo Zelensky.

"Vamos ler as propostas e certamente responderemos quando as recebermos", disse.

A diplomacia russa anunciou que transmitiria o documento a Kiev após a conclusão da grande troca de prisioneiros do fim de semana.

