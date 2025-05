Wall Street fecha no vermelho à espera de resultados da Nvidia e inflação

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no vermelho nesta quarta-feira (28), com os investidores cautelosos diante da divulgação dos resultados da gigante de semicondutores Nvidia e do índice de inflação PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na sexta-feira.

O índice principal de Wall Street, o Dow Jones Industrial, recuou 0,58%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,51% e o ampliado S&P 500 ? principal referência dos investidores ? fechou em queda de 0,56%.

"Hoje, assistimos a uma pausa no mercado", disse à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

Os investidores se mostraram cautelosos durante a sessão prévia à divulgação dos resultados da fabricante de microchips Nvidia, a segunda maior empresa do mundo, avaliada em mais de US$ 3 trilhões (R$ 17 trilhões), após o sino do fechamento.

"Estes resultados não só proporcionarão uma atualização sobre a saúde da líder da indústria de semicondutores, mas também darão um indicador para todo o setor", enfatizaram os analistas do site especializado Briefing.com.

Quanto à política monetária, os investidores também acompanharam de perto a divulgação das atas da última reunião do Fed, realizada em 6 e 7 de maio.

"Os funcionários do Fed concordam em que, dada a força do crescimento e do mercado de trabalho, é apropriado adotar uma abordagem cautelosa [...] na política monetária em um contexto de incerteza crescente sobre as perspectivas econômicas", observaram os analistas da Briefing.com.

A instituição tem a intenção de "esperar para ver os efeitos completos da inflação resultante da guerra comercial [lançada pelos Estados Unidos, com a extensão de tarifas alfandegárias às importações], se houver", acrescentou Cardillo.

ni/llu/db/llu/dga/mvv/rpr

© Agence France-Presse