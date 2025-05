Wall St tem pouca movimentação após forte alta antes de ata do Fed e balanço da Nvidia

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca movimentação nesta quarta-feira após fortes ganhos na sessão anterior diante da diminuição das tensões comerciais, enquanto os investidores aguardavam os resultados da líder em IA Nvidia e a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

A Nvidia deve registrar um aumento de 66,2% na receita do primeiro trimestre, de acordo com dados compilados pela LSEG. As ações da fabricante de chips subiam 0,2% antes de seus resultados, que serão divulgados após o fechamento dos mercados.

"Há uma espécie de espera para ver o balanço da Nvidia hoje à noite, que se tornou um dos grandes impulsionadores do mercado macro, tanto por causa da alavancagem para o comércio de IA e o tema de IA quanto por causa das ligações com o comércio global", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,12%, para 42.394,42 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,07%, a 5.925,57 pontos, e o Nasdaq Composite tinha estabilidade, a 19.198,18 pontos.

A maioria das ações de megacaps e de crescimento era negociada em alta, com a Alphabet, controladora do Google, subindo 1% e a Meta em alta de 1,2%.

Seis dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam, com Serviços de Comunicação e Tecnologia da informação apresentando os maiores ganhos.

