Wall St abre com pouca variação após forte alta e foco em balanço da Nvidia

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com pouca variação nesta quarta-feira após forte alta na sessão anterior, quando o arrefecimento das tensões comerciais impulsionou o sentimento, e com os investidores aguardando os resultados da líder em IA Nvidia e a ata da última reunião do banco central dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 42.361,63 pontos. O S&P 500 ganhava 0,07%, a 5.925,54 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,17%, para 19.232,619 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)