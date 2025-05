Vídeo em que Cristiano Ronaldo critica seleção brasileira foi criado com IA

Trata-se de manipulação o vídeo que circula nas redes sócias em que Cristiano Ronaldo fala mal da seleção brasileira.

O vídeo original foi alterado com uso de inteligência artificial para modificar o conteúdo de uma entrevista concedida pelo jogador português

O que diz o post

A gravação traz Cristiano Ronaldo falando em português e criticando os jogadores da seleção brasileira. "O Brasil tem uma seleção sem vergonha. A chegada do professor Carlo Ancelotti não vai resolver os problemas de uma geração pobre de talento."

Logo depois, ele comenta sobre uma suposta "acomodação" dos brasileiros: "Mais do que talento, o que falta pros jogadores do Brasil é comprometimento e dedicação. Todos os últimos talentos brasileiros pararam suas carreiras de forma precoce por falta de gestão profissional (...). Dificilmente um craque brasileiro joga em alto nível na Europa após os 30 anos de idade". E, ao final, menciona Neymar como exemplo de alguém que já estaria "praticamente aposentado".

Por que é falso

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista em espanhol. Por meio de busca reversa, o UOL Confere localizou o conteúdo original, que trata-se de uma entrevista do jogador ao programa Los Amigos de Edu, do jornalista Edu Aguirre, transmitido pela emissora espanhola laSexta (aqui).

Português não falou do Brasil. Ao longo de uma hora e dez minutos de entrevista, Cristiano Ronaldo não cita a seleção brasileira nem Neymar. No trecho usado no conteúdo desinformativo, o português respondeu que se considera o melhor jogador de futebol de todos os tempo (aqui e abaixo)

Vídeo foi postado por perfil especializado em IA. Nos posts desinformativos, que não contextualizaram o conteúdo, é possível ver a marca d'água "@ ia_resenha" sobre o vídeo. Trata-se de um perfil no Instagram que diz em sua descrição ser "especialista em inteligência artificial com sincronização labial" (aqui e abaixo).

Perfil no Instagram se apresenta como especialista em uso de IA Imagem: UOL Confere

Ferramenta confirma o uso inteligência artificial. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 93,8% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo)

Hive Moderation confirma uso de IA Imagem: UOL Confere

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

