Vice-ministros da Coreia do Norte e da Rússia discutem cooperação em Pyongyang

SEOUL (Reuters) - O vice-ministro de Assuntos Internos da Rússia, Vitaly Shulika, e Ri Song Chol, vice-ministro de Segurança Pública da Coreia do Norte, realizaram uma reunião para discutir a expansão da cooperação e do intercâmbio, informou a mídia estatal KCNA na quinta-feira (ainda quarta-feira em Brasília).

A reunião foi realizada na quarta-feira (horário local) em Pyongyang, informou a KCNA.

Autoridades do Ministério de Segurança Pública da Coreia do Norte e do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, assim como da embaixada russa em Pyongyang, participaram da reunião, acrescentou a agência.

Uma delegação liderada por Shulika chegou a Pyongyang na segunda-feira, informou a KCNA no início desta semana.

