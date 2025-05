UE suspende sanções econômicas contra Síria

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia suspendeu as sanções econômicas contra a Síria na quarta-feira, em um esforço para apoiar a transição e a recuperação do país após a derrubada do ex-presidente Bashar al-Assad.

A medida segue um acordo político alcançado na semana passada pelos ministros das Relações Exteriores da UE para suspender as sanções.

A UE manterá as sanções relacionadas ao governo de Assad e as restrições baseadas em motivos de segurança, além de introduzir novas sanções contra indivíduos e entidades ligadas a uma onda de violência em março, disse o Conselho.

"O Conselho continuará monitorando os acontecimentos no terreno e está pronto para introduzir outras medidas restritivas contra os violadores dos direitos humanos e aqueles que alimentam a instabilidade na Síria", acrescentou.

(Reportagem de Lili Bayer)