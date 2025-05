UE discute cooperação em aço, chips e aviões com os EUA, diz chefe de comércio

Por Federico Maccioni

DUBAI (Reuters) - A Comissão Europeia está discutindo com os Estados Unidos uma possível cooperação em setores como aeroespacial, aço, semicondutores e minerais críticos, disse o Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, nesta quarta-feira.

Sefcovic, em Dubai para iniciar as negociações do acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos, disse que estava conversando com seus homólogos norte-americanos dia sim, dia não, em busca de um acordo para limitar as tarifas, com outra ligação prevista para quinta-feira.

"O que estamos analisando, em primeiro lugar, são todas as linhas tarifárias, o que podemos fazer nelas, como podemos olhar a partir dessa nova perspectiva para o acesso ao mercado?", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Sefcovic disse que estava discutindo com o secretário dos EUA, Howard Lutnick, áreas de possível cooperação transatlântica que beneficiariam ambos os lados, como aviação, semicondutores e aço.

"Estou absolutamente convencido de que os dois maiores parceiros comerciais do planeta ... simplesmente precisam buscar a melhor estrutura possível para o comércio e para o investimento", disse ele.

"E é nisso que estamos trabalhando atualmente. A intensidade é grande e espero que isso nos traga os resultados para um acordo justo e equilibrado no final", disse ele.

A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial da UE, disse que viu um novo ímpeto nas negociações comerciais com os Estados Unidos nesta semana, depois que o presidente Donald Trump retirou sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE.

Isso ocorreu após telefonema de Trump com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na qual eles concordaram em acelerar as negociações.

A UE quer ver o fim das tarifas de 25% sobre o aço e os automóveis e que Trump retire sua chamada tarifa "recíproca", que foi provisoriamente fixada em 20% para a UE, mas está sendo mantida em 10% durante uma pausa de 90 dias até julho.

Washington, no entanto, tem a intenção de reduzir seu déficit comercial de mercadorias com a UE, que foi de quase 200 bilhões de euros no ano passado, embora tenha um superávit comercial considerável, embora menor, em serviços.

(Reportagem de Federico Maccioni)