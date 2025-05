Tsitsipas é eliminado na 2ª rodada de Roland Garros

O tenista grego Stefano Tsitsipas, número 20 do mundo, foi eliminado de Roland Garros nesta quarta-feira (20), derrotado na segunda rodada pelo italiano Matteo Gigante (N.167).

Tsitsipas, vice-campeão do Grand Slam parisiense em 2021, caiu com parciais de 6-4, 5-7, 6-2 e 6-4, em três horas e seis minutos de jogo na quadra Simonne Mathieu.

Procedente do qualifying, Matteo Gigante vai enfrentar na terceira rodada o americano Ben Shelton (N.13), que avançou com a desistência do francês Hugo Gaston (N.83) por lesão.

Tsitsipas foi quadrifinalista no ano passado em Roland Garros, e por isso perderá pontos valiosos no ranking da ATP após o torneio.

O grego de 26 anos não era eliminado antes das oitavas de final em Paris desde 2018, quando foi superado na segunda rodada pelo austríaco Dominic Thiem.

