Trump pede que fabricantes de software de design de chips suspendam vendas à China, diz FT

(Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que empresas norte-americanas que oferecem software usado para projetar semicondutores parem de vender seus serviços para grupos chineses, informou o Financial Times nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com a medida.

Fabricantes de software de automação de design eletrônico, incluindo Cadence, Sinopse e Siemens EDA, foram informadas por meio de cartas do Departamento de Comércio para interromper o fornecimento de tecnologia, segundo a reportagem.

Um porta-voz do Departamento de Comércio se recusou a comentar as cartas, mas disse que está revisando exportações estratégicas para a China, observando que "em alguns casos, o Departamento de Comércio suspendeu licenças de exportação existentes ou impôs requisitos de licença adicionais enquanto a revisão está pendente".

As ações da Cadence, que não quis comentar, fecharam em queda de 10,7%, enquanto os papéis da Synopsys caíram 9,6%.

O presidente-executivo da Synopsys disse em uma ligação com analistas que não recebeu nenhuma carta nem ouviu falar do Bureau de Indústria e Segurança (BIS) do Departamento de Comércio, que aplica controles de exportação.

"Estamos cientes das notícias e especulações, mas a Synopsys não recebeu nenhuma notificação do BIS. Portanto, nossa projeção, que estamos reiterando para o ano inteiro, reflete nossa compreensão atual das restrições de exportação do BIS, bem como nossas expectativas de queda anual na China. Não recebemos nenhuma carta", disse.

Após o fechamento do mercado, a Synopsys reafirmou sua previsão de receita para 2025. Suas ações e as da Cadence se recuperaram 3,5% nas negociações após o fechamento.

A Siemens EDA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Embora o escopo da mudança de política descrita na reportagem não tenha ficado imediatamente claro, qualquer movimento para privar os fabricantes de software de seus clientes chineses poderia representar um golpe contra seus resultados financeiros e contra seus clientes chineses de design de chips, que dependem fortemente de software de ponta dos EUA.

"Eles são o verdadeiro ponto de estrangulamento", disse um ex-funcionário do Departamento de Comércio, que acrescentou que as regras que restringem a exportação de ferramentas de EDA (automação de design eletrônico) para a China estão sendo consideradas desde o primeiro governo Trump, mas foram descartadas por serem muito agressivas.

A Synopsys depende da China para cerca de 16% de sua receita anual, enquanto o país asiático responde por cerca de 12% da receita anual da Cadence.

A Synopsys, que faz parcerias com empresas de chips como Nvidia , Qualcomm e Intel, fornece software e hardware usados para projetar processadores avançados.

(Reportagem de Alexandra Alper, Karen Freifeld, Costas Pitas e Juby Babu; texto de Chris Sanders)