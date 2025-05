Tribunal impede Trump de impor tarifas abrangentes com base na lei de poderes de emergência

Um tribunal federal de comércio impediu nesta quarta-feira, 28, o presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas abrangentes sobre importações com base em uma lei de poderes emergenciais.

A decisão de um painel de três juízes do Tribunal de Comércio Internacional, sediado em Nova York, foi tomada após várias ações judiciais argumentarem que Trump excedeu sua autoridade, deixou a política comercial dos EUA dependente de seus caprichos e desencadeou um caos econômico.

"As ordens tarifárias mundiais e retaliatórias excedem qualquer autoridade concedida ao presidente pela IEEPA para regular a importação por meio de tarifas", escreveu o tribunal, referindo-se à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977.

"As Ordens Tarifárias contestadas serão desocupadas e sua operação será suspensa permanentemente", enfatizou o tribunal.

A Casa Branca ainda não se pronunciou, mas espera-se que o governo Trump recorra.

*Com informações da The Associated Press e da Dow Jones Newswires