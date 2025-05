Tribunal francês condena cirurgião aposentado a 20 anos de prisão por estupro de pacientes

Por Juliette Jabkhiro

VANNES, França (Reuters) - Um tribunal francês considerou nesta quarta-feira um cirurgião aposentado culpado de abusar sexualmente de centenas de pacientes, muitos deles crianças, em um julgamento que abalou a França.

O abuso de Joel Le Scouarnec de seus pacientes é considerado o pior caso de pedocriminalidade da França a ir a julgamento. Ele foi acusado de estupro agravado ou agressão sexual contra 299 vítimas.

Le Scouarnec disse ao tribunal que cometeu "atos desprezíveis" durante um período de 25 anos em que trabalhou como médico no oeste da França, em um julgamento que levantou questões incômodas para o sistema de saúde público.

Le Scouarnec, 74 anos, foi condenado a 20 anos de prisão.

A juíza presidente Aude Buresi, cuja voz às vezes parecia engasgar de emoção, disse que Le Scouarnec atacou as vítimas quando elas estavam mais vulneráveis, inclusive sob anestesia.

"Seus atos foram um ponto cego no mundo da medicina, a ponto de seus colegas, as autoridades médicas, serem incapazes de impedir suas ações", disse o juiz a Le Scouarnec.

O tribunal ordenou que Le Scouarnec fosse colocado no registro de criminosos sexuais. O juiz também proibiu Le Scouarnec de praticar medicina ou ter contato com menores.

Durante o julgamento, Le Scouarnec disse ao tribunal que estava ciente de que o dano que havia causado era irreparável.

"Devo a todas essas pessoas e a seus entes queridos admitir minhas ações e suas consequências, que elas sofreram e continuarão a sofrer por toda a vida", acrescentou.

A juíza disse que entendia que muitas vítimas esperavam que Le Scouarnec nunca saísse da cadeia, mas que a lei não permitia que ela impusesse uma sentença de prisão perpétua.

O julgamento ocorreu em um momento de ajuste de contas sobre crimes sexuais na França após a condenação de Dominique Pelicot, que foi considerado culpado em dezembro por drogar sua esposa inconsciente e convidar dezenas de homens para estuprá-la em sua casa.

Le Scouarnec já está cumprindo pena de prisão por condenações anteriores de estupro. Em 2020, ele foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro e agressão sexual de uma criança vizinha, bem como de suas duas sobrinhas e de uma paciente de 4 anos.

As vítimas e suas famílias perguntaram publicamente por que as autoridades de saúde locais e nacionais não conseguiram deter Le Scouarnec. Em 2005, ele foi condenado por baixar imagens de abuso sexual infantil e recebeu uma pena de prisão suspensa, mas conseguiu continuar trabalhando em hospitais públicos.

Várias dezenas de vítimas e defensores de direitos se reuniram do lado de fora do tribunal antes do veredicto, segurando uma faixa feita de centenas de pedaços de papel branco com silhuetas pretas, uma para cada vítima. Alguns dos papéis continham o primeiro nome e a idade, enquanto outros se referiam à vítima como "Anônimo".

A extensão do abuso de Le Scouarnec foi revelada após sua nova prisão em 2017 por suspeita de estupro de seu vizinho de 6 anos.

A polícia descobriu diários eletrônicos que pareciam detalhar mais de duas décadas de estupros e agressões sexuais a jovens pacientes em hospitais da região, bem como um esconderijo de bonecas sexuais, perucas e pornografia infantil.

O julgamento foi realizado em Vannes, uma pequena cidade na Bretanha.

O promotor local, cujo escritório liderou a investigação sobre Le Scouarnec, abriu uma investigação separada para verificar se houve alguma responsabilidade criminal por parte de agências ou indivíduos que poderiam ter evitado o abuso.

(Reportagem de Juliette Jabkhiro)