Grupo têxtil compra fábrica da Sulfabril, amplia produção e lança 5ª marca

Após comprar a antiga fábrica da Sulfabril e investir em algumas ações, como automação e modernização de equipamentos, a Tex Cotton lançou em abril a sua quinta marca de roupas infanto-juvenil, com preços mais em conta em relação aos praticados nas outras marcas da empresa. O consumidor só conseguirá comprar as roupas da Bimbi a partir de julho. O investimento foi de R$ 8 milhões.

Empresa tem 5 marcas

As peças da Bimbi custam por volta de R$ 149. Outras marcas do Grupo (Animê, Momi, Authoria e Youccie) têm preços que variam de R$ 210 a R$ 450. As marcas são voltadas para o público infanto-juvenil, com roupas que vão do tamanho RN até 20 anos.

Só em julho chega ao consumidor. Segundo a empresa, desde o lançamento, os produtos da Bimbi estão sendo vendidos somente para as lojas multimarcas, que receberão as roupas para venda ao consumidor a partir de julho. O e-commerce da marca também estará disponível em julho.

Os produtos das demais marcas são vendidos em 3.600 lojas multimarcas e por e-commerce próprio. Cada marca tem seu próprio e-commerce. O Grupo não tem loja própria.

"A questão do valor não é a única proposta de diferenciação. A Bimbi traz um universo mais lúdico. São peças voltadas para o dia a dia da criança, seus momentos de diversão. Outro ponto de diferenciação das demais marcas do grupo é que a Bimbi terá coleções para meninas e meninos de 2 a 14 anos", diz Ricardo Lyra, CEO do Grupo Tex Cotton. As outras marcas do grupo são exclusivamente femininas ou masculinas.

Uma quinta marca é uma evolução natural para uma companhia que já é referência no setor e que enxerga na diversificação uma oportunidade de crescimento e fortalecimento de mercado.

Ricardo Lyra, CEO do Grupo Tex Cotton

Aumento da capacidade fabril

Em 2018, a Tex Cotton comprou todo o parque fabril da Sulfabril, em Blumenau (SC). A sede da empresa foi arrematada em leilão por R$ 34,3 milhões. A Sulfabril era uma indústria brasileira de malhas e camisetas, tendo sido muito famosa nos anos 1970 e 1980. Declarou falência em 1999 e encerrou suas atividades em 2014.

Expansão da capacidade produtiva. Após passar por uma reforma arquitetônica e de infraestrutura, a nova fábrica da Tex Cotton começou a operar em 2021. A empresa também implementou outras medidas estratégicas em sua outra unidade fabril, em Otacílio Costa (SC). A empresa investiu em automação, modernização de equipamentos, contratação e qualificação de novos funcionários e melhorias logísticas para maior eficiência no escoamento da produção. O investimento não foi divulgado.

A produção anual é de mais de 3,5 milhões de peças. Com a nova marca Bimbi, a produção anual passará para 4,5 milhões de peças. Segundo a empresa, a meta é expandir para mais 1.500 pontos de venda até 2026. A companhia não abre números de faturamento e lucro.

No início, a empresa se chamava Sol Tropical. Em 1986, o casal Juliana e Sérgio Ferrari fundou em Blumenau a Sol Tropical, uma empresa têxtil de pequeno porte com produtos voltados para o público adulto. Somente em 1997, o nome mudou para Tex Cotton, e o foco passou a ser a linha infanto-juvenil. Hoje, Juliana atua como diretora de estilo e produto, e Ferrari é presidente do Conselho.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.