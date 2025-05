Empresas cortam custos de água e energia com tecnologias sustentáveis

Empresas brasileiras vêm investindo em soluções que otimizam o uso de água e luz, uma maneira de gerar economia e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos no meio ambiente pela utilização excessiva desses recursos.

A rede atacadista Assaí, presente em onze estados do país, é um exemplo disso. Em 2021, a atacadista contratou a W-Energy, especializada em soluções sustentáveis, para tornar lojas exemplos em gestão de eficiência hídrica.

Um mês e meio depois das mudanças implantadas pela empresa, as 144 unidades operantes do Assaí economizaram, em média, 38% ao mês nas contas de água.

Uma das tecnologias usadas permite o monitoramento remoto e em tempo real do consumo de água via internet, garantindo uma gestão hídrica mais eficiente. Com alertas automáticos 24 horas por dia, é possível prevenir perdas antes que saiam do controle.

Outra inovação aliada é a de caça vazamentos, um sistema de geofone que funciona como uma endoscopia, identificando com precisão as perdas invisíveis em tubulações subterrâneas e possibilita correções rápidas.

"A proteção dos recursos naturais faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade", diz Lucas Attademo, gerente de projetos do Assaí.

"É possível reduzir em até 96% o consumo de água sem comprometer o conforto e a eficácia do usuário. O grande diferencial dessas soluções é que elas atuam na raiz do problema, minimizando o desperdício sem alterar a rotina das pessoas. Adaptadores econômicos, por exemplo, diminuem o fluxo de saída de água sem comprometer a eficiência da higienização", explica Wagner Carvalho, CEO da W-Energy.

A W-Energy já conta com cerca de 4 mil projetos implantados nas mais diversas empresas, tais como bancos, condomínios, atacados, universidades, hospitais, cinemas, datas centers e aeroportos. A redução na conta pode ser monitorada via internet e, em alguns casos, pode chegar até 50%.

Conta de luz mais baixa

Outro custo alto para as empresas é a energia elétrica. Estima-se que os gastos com energia nas indústrias representem mais de 40% dos custos de produção.

Uma das soluções tecnológicas disponíveis para obter eficiência energética é a telemetria, que permite a coleta, transmissão e análise de dados remotamente. No setor de energia, isso significa um monitoramento contínuo do consumo, permitindo identificar padrões, detectar ineficiências e encontrar oportunidades de melhoria. Com acesso a dados detalhados, as empresas podem tomar decisões mais inteligentes e evitar desperdícios.

"A gente sabe os equipamentos mais usados por setor. Já sabemos que os mais antigos são menos econômicos. Seja na iluminação, nos motores, caldeiras, compressores", diz Clarissa Sadock, CEO da Comerc Energia, empresa de soluções de energia.

A área de eficiência energética da Comerc existe há 10 anos e já desenvolveu 87 projetos. Atualmente, a economia gerada chega a 13,5 gigawatts-hora por mês.

"Em um ano, isto significa mais de 41 mil toneladas de CO2. A solução de eficiência energética é perene", diz Marcel Haratz, diretor de eficiência energética da Comerc. "A energia mais barata é aquela que você economiza e não aquela que você gera da forma mais barata", completa.

Economia e sustentabilidade

Há mais de 30 anos no mercado, o Grupo Olfar produz alimento e energia de forma sustentável, sendo um dos maiores grupos industriais de Biodiesel do Brasil. Além disso, atua no segmento de industrialização da soja, extração de óleos vegetais e refino de glicerina, e na comercialização de grãos para o mercado nacional e internacional.

Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com 37 unidades de recebimento de grãos no estado gaúcho e três usinas de biodiesel no Brasil.

Cliente da Comerc, o grupo conseguiu reduzir 15% na conta de luz, o equivalente a R$ 200 mil.

A empresa gaúcha aposta na eficiência e vem fazendo investimento em ativos. Uma das principais ações é a locação de equipamentos da própria Comerc, incluindo caldeiras e subestações de alta tensão, com economia estimada em R$ 965.440 por mês.

"Com isto não precisamos gastar com a compra de ativos. Teríamos de pedir empréstimos em bancos, com custos financeiros maiores. Desta forma, somos mais competitivos", diz Mateus Henrique Andrich, diretor industrial do Grupo Olfar.

Além disso, a empresa tem iniciativas próprias e busca aplicar boas práticas para o uso racional da energia em todos os seus processos, incluindo mudanças mais simples, mas que fazem a diferença, como a substituição dos tipos de lâmpadas e, principalmente as ações de conscientização junto aos colaboradores por meio do programa Sou Olfar, Sou Sustentável.

"O Brasil é um dos poucos países onde ser sustentável é mais barato do que não ser sustentável. Temos capacidade de geração de energia eólica, solar e hídrica com custos competitivos", acrescenta Haratz da Comerc.