TCU adia processo de solução consensual do Aeroporto do Galeão para a próxima semana

O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou para a próxima semana o julgamento do processo que trata da solução consensual acerca do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ). O relator, ministro Augusto Nardes, explicou no plenário que não houve tempo para finalização do voto.

O Ministério de Portos e Aeroportos e a concessionária do Aeroporto Internacional Tom Jobim, RIOgaleão, fecharam dezembro de 2024 um acordo para manter a atual empresa na administração do terminal.

A discussão sobre a permanência da concessionária foi arbitrada pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), do TCU.