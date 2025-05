Suspeito de matar irmãs influenciadoras em Fortaleza é preso

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato das irmãs influenciadoras Maria Beatriz dos Santos, 20, e Bianca dos Santos, 15, em Fortaleza.

O que aconteceu

Suspeito, de 19 anos, tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia, mas foi detido. Investigação apontou a localização dele em Aracati (CE), no litoral leste do estado, e policiais foram até o endereço do suspeito, onde o encontraram na companhia de outros dois homens - que também foram presos, na segunda-feira. No local, a polícia encontrou drogas, celulares, dinheiro em espécie e materiais usados para embalar entorpecentes. O trio foi autuado por tráfico e associação para o tráfico.

Identidade do suspeito não foi revelada. Segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e registros de atos infracionais por roubo. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito, mas o espaço fica aberto para manifestações.

As irmãs foram assassinadas a tiros enquanto estavam em uma moto aquática na orla da capital cearense, em 1º de maio. As duas faziam sucesso nas redes sociais, especialmente na plataforma Kwai, onde produziam mininovelas com milhões de visualizações.

Disparos partiram de criminosos que fugiram logo após o ataque no bairro Barra do Ceará, na capital cearense. A polícia não detalhou se já identificou ou prendeu outros suspeitos.

Irmã mais nova estaria grávida de dois meses, segundo o namorado, também influenciador. Bianca era namorada do influenciador Antônio Victor de Araújo, conhecido nas redes como Moscow, que tem mais de 200 mil seguidores. Em publicações emocionadas, ele afirmou: "Não mataram só você, mataram todos nós e nosso neném", escreveu à época.