STOXX 600 tem leve baixa com política comercial dos EUA e dados em foco

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve baixa nesta quarta-feira, com os investidores monitorando o progresso das negociações comerciais da União Europeia com os Estados Unidos e avaliando uma série de dados econômicos da região.

O índice STOXX 600 recuava 0,23%, a 551,03 pontos, após duas sessões consecutivas de ganhos impulsionados pela reversão das ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a UE.

Reportagens mostraram que as autoridades da UE pediram às principais empresas da região que forneçam rapidamente detalhes de seus planos de investimento nos EUA, enquanto se preparam para as negociações comerciais com Washington.

Apesar dos sinais de redução das tensões entre os EUA e a Europa, os investidores ainda estão atentos, pois enfrentam a constante mudança das políticas comerciais de Trump.

"Ainda há muita esperança de que as tarifas punitivas de 50% não se concretizem, e é provável que elas venham a ser substancialmente menores", disse Susannah Streeter, analista sênior de investimentos e mercados da Hargreaves Lansdown.

Dados separados mostraram que o desemprego na Alemanha cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado em maio, colocando pressão sobre o chanceler Friedrich Merz, que prometeu tirar a economia de dois anos de declínio.

Além disso, uma pesquisa revelou que os consumidores da zona do euro aumentaram suas expectativas de inflação em abril.

A incerteza sobre a política comercial dos EUA e as pressões dos preços estão levando a expectativas mais altas de que o Banco Central Europeu cortará a taxa de juros na próxima semana.

Entre os setores, o índice de defesa subia 1,9%, uma vez que os investidores continuavam se dirigindo às empresas do setor em meio às poucas expectativas de uma pausa nas tensões Rússia-Ucrânia.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,17%, a 8.763 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,16%, a 24.188 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 0,05%, a 7.822 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,49%, a 40.321 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,59%, a 1.155 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,13%, a 7.361 pontos.