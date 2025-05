Setor de serviços puxou criação de vagas em abril no Caged, com 136.109 postos

O saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em abril com criação líquida de 257.528 novos empregos formais foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 136.019 vagas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O comércio abriu 48.040 vagas no período, e a indústria, 35.068. O saldo do setor de construção foi positivo em 34.295. O da agropecuária, positivo em 4.025.

Unidades da Federação

Todas as 27 Unidades da Federação tiveram saldos positivos no Caged em abril. As maiores criações líquidas de postos de trabalho, em números absolutos, ocorreram em São Paulo (+72.283), Minas Gerais (+29.083) e Rio de Janeiro (+20.031).

Os menores saldos foram de Alagoas (+414), Roraima (+669) e Acre (+760).

Salário médio

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.251,81 em abril, 0,71% maior do que em março.