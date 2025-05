Servidores da Justiça de SP suspendem greve

Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspenderam na tarde desta quarta-feira (28) a greve, iniciada no último dia 13. Categoria reivindica reposição de perdas salariais.

A votação ocorreu em assembleia em frente ao Fórum João Mendes, no centro da capital paulista.

A suspensão ocorre após a abertura de mesa de negociação entre as entidades que representam os servidores e a direção do TJ-SP. Na mesa, foram discutidos os seguintes temas: recomposição salarial dos servidores, enquadramento de escreventes como funcionários de nível superior e a readequação dos valores do auxílio-saúde.

Uma nova rodada de negociações está prevista para dia 2 de junho, quando a categoria retomará a mobilização.

O tribunal e os sindicatos não se manifestaram sobre o impacto da greve no atendimento, prazos e andamento de processos.