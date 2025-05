Salesforce tem lucro líquido de US$ 1,54 bilhão no 1º tri

A Salesforce divulgou lucro líquido de US$ 1,54 bilhão no primeiro trimestre, frente a US$ 1,53 bilhão no mesmo período do ano passado. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 28, após o fechamento do mercado financeiro, superou as expectativas dos analistas.

Excluindo itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,58, acima da estimativa consensual de Wall Street - de US$ 2,55, segundo a FactSet - e dos US$ 2,44 registrados no mesmo período do ano passado.

A receita trimestral da plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) foi de US$ 9,83 bilhões e também surpreendeu o mercado, que esperava algo em torno de US$ 9,75 bilhões.

A companhia também forneceu uma projeção robusta para o segundo trimestre, novamente acima das expectativas de Wall Street, e elevou sua perspectiva para o ano fiscal de 2026.

Após a divulgação dos resultados, as ações da Salesforce subiam 5% nas negociações no after hours da Bolsa de NY.

*Com informações da Dow Jones Newswires