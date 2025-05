Salesforce eleva projeção para receita no ano fiscal

(Reuters) - A Salesforce elevou nesta quarta-feira sua projeção de receita para o ano fiscal de 2026, enquanto amplia a monetização de seus agentes de inteligência artificial em busca de revigorar o crescimento da companhia.

A empresa espera que a receita fique entre US$41 bilhões e US$41,3 bilhões, contra previsão anterior de US$40,5 bilhões a US$40,9 bilhões.

Os gastos com computação em nuvem das grandes empresas têm permanecido resilientes mesmo em meio à incerteza macroeconômica global nos últimos meses, com empresas investindo pesadamente em IA para modernizar sua infraestrutura digital.

Para a Salesforce, o aumento dos gastos com a nuvem é um bom presságio para seus esforços de aumentar a monetização do Agentforce, sua plataforma de agentes de IA. A companhia tem apostado alto no crescimento da tecnologia de agentes para estimular a adoção de seus produtos de software.

A empresa divulgou nesta quarta-feira uma receita de US$9,83 bilhões no primeiro trimestre, superando as estimativas de US$9,75 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)