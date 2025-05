Renove-se: 6 posturas de ioga para aliviar o corpo e a mente após os 65

Músculos mais fortes, mente mais leve, dores reduzidas. A ioga pode ser o que faltava na rotina de quem passou dos 65 anos e quer continuar se movendo com liberdade.

A professora Esther Bruno, especialista em ioga terapêutica, explica: "As posturas (a seguir) trabalham os principais centros de energia do corpo, fortalecem músculos, melhoram a postura e ainda aliviam dores nas costas e nas articulações".

Agora, respire fundo. Veja como fazer:

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

1. Vrikshasana

Objetivo: estabilidade emocional e física.

Fortalece pernas, melhora o equilíbrio e ajuda na concentração. Uma boa postura para quem sente insegurança ao caminhar ou quer firmar o corpo e a mente.

Como praticar:

Fique em pé, com as pernas unidas e a coluna reta;

Transfira o peso para o pé esquerdo;

Levante o pé direito e apoie-o na parte interna da coxa esquerda;

Una as palmas das mãos em frente ao peito;

Foque num ponto fixo à frente e respire fundo;

Mantenha por 30 segundos a um minuto e troque de lado.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

2. Bhujangasana

Objetivo: alívio para a coluna e o coração (abrir o peito).

Postura de deitar e erguer. Perfeita para quem sente rigidez nas costas e quer abrir espaço para respirar melhor — física e emocionalmente.

Como praticar:

Deite-se de bruços, pernas estendidas, pés afastados;

Apoie as mãos no chão, abaixo dos ombros;

Cotovelos colados ao tronco;

Inspire e eleve suavemente o peito, estendendo a coluna;

Mantenha os ombros longe das orelhas;

Respire fundo por alguns segundos. Depois, desça devagar.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

3. Adho Mukha Svanasana

Objetivo: alongar, circular, energizar.

Alivia fadiga, ativa a circulação e alonga o corpo todo. Uma postura para começar o dia com energia.

Como praticar:

Comece em quatro apoios (mãos e joelhos no chão);

Expire, estenda as pernas e eleve o quadril, formando um "V" invertido;

Mantenha braços esticados e calcanhares em direção ao chão;

A cabeça relaxa entre os braços;

Respire profundamente por 30 segundos.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

4. Natarajasana

Objetivo: melhorar equilíbrio e liberar emoções.

Postura que aumenta a flexibilidade.

Como praticar:

Fique em pé, peso na perna esquerda;

Dobre o joelho direito para trás e segure o tornozelo direito com a mão;

Estique o braço esquerdo à frente para equilíbrio;

Incline o tronco levemente à frente e eleve a perna direita;

Respire fundo e mantenha por alguns segundos. Troque de lado.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

5. Virabhadrasana II

Objetivo: estimular coragem e postura firme.

Ideal para quem quer fortalecer as pernas.

Como praticar:

Fique em pé e dê um passo largo com o pé esquerdo para trás;

Vire o pé esquerdo levemente para fora;

Dobre o joelho direito até que a coxa fique paralela ao chão;

Estenda os braços, paralelos ao chão, palmas para baixo;

Olhe para a mão direita, mantenha o tronco firme;

Respire e sustente por 30 segundos. Repita do outro lado.

Imagem: Vans Bumbeers/UOL

6. Sukasana

Objetivo: relaxar e meditar.

A postura mais simples — e uma das mais profundas. Excelente para quem busca conexão interior e um momento de silêncio restaurador.

Como praticar:

Sente-se no chão com as pernas cruzadas (como em posição de índio);

Mantenha os tornozelos à frente do corpo;

Coluna ereta, ombros relaxados, mãos nos joelhos;

Feche os olhos. Respire devagar e profundamente;

Fique por um a cinco minutos (ou mais, se quiser meditar).

Nunca é tarde para começar

Aos 65, 70 ou 80 anos, o corpo pode — e merece — se movimentar com carinho e atenção. A ioga não cobra pressa nem performance. Só pede escuta. Como lembra Esther Bruno: "A ioga é uma ferramenta de cuidado integral. Cada postura é um convite ao autoconhecimento e à liberdade".

Respire, comece com uma postura, e descubra do que você ainda é capaz.

*Com informações de reportagem publicada em 08/10/2024