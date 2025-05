Reino Unido registra em 2025 sua primavera mais ensolarada

A primavera de 2025 foi a mais ensolarada já registrada no Reino Unido, anunciou, nesta quarta-feira (28), a agência meteorológica britânica Met Office, após uma estação excepcionalmente seca neste país conhecido por seus dias chuvosos.

O Reino Unido experimentou 630 horas de sol entre 1º de março e 27 de maio de 2025, segundo números provisórios que serão atualizados em junho, assim que a primavera terminar.

Estes números constituem um recorde desde que os registros começaram em 1910.

O recorde anterior foi estabelecido em 2020 com 626 horas de sol durante a temporada da primavera.

"A primavera tem sido extremamente ensolarada e seca para a maioria dos moradores" do país, declarou Emily Carlisle, cientista do Met Office, organismo que em breve publicará seus números sobre as precipitações.

Segundo a agência, até meados de maio haviam caído 80,6 milímetros de chuva no Reino Unido desde o início da primavera, muito menos do que o nível histórico mais baixo da temporada, que data de 1852 com 100,7.

Esta primavera é "a mais seca em mais de um século até agora", havia indicado, em meados de maio, o Met Office à AFP, embora tenha especificado que era necessário esperar para confirmar este recorde.

Sete das dez primaveras mais ensolaradas na história do Reino Unido ocorreram após o ano 2000, informou o Met Office.

No ano passado, o país registrou apenas 377 horas de sol, o que tornou uma das primaveras mais sombrias registradas.

