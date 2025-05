"Quero conquistar um Grand Slam", diz Bia Haddad após avançar nas duplas em Roland-Garros

Seis brasileiros entram em quadra nesta quarta-feira (28) pelo torneio de Roland-Garros, em Paris. Duas brasileiras avançaram nas duplas femininas, em dia de tempo instável e chuva que paralisou algumas partidas. Para a paulista Bia Haddad, foi a chance de uma nova perspectiva depois da derrota de terça-feira (27) na chave principal de simples.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Logo pela manhã, a paulista Luisa Stefani e a húngara Timea Babos não tiveram dificuldade para vencer a dupla formada pela ucraniana Anhelina Kalinina e Yifan Xu (China). Elas venceram a partida de estreia na chave feminina de duplas por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 46 minutos.

Luisa Stefani vem de um bom rendimento. No sábado (24), ela foi campeã do torneio de duplas do WTA 500 de Estrasburgo, no leste da França, com a mesma parceira. Em fevereiro, as duas também haviam sido campeãs no torneio de Linz, na Áustria.

Na próxima rodada, Stefani e Babos enfrentarão a dupla formada pela tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yuliia Starodubtseva, em um duelo em que são favoritas.

Ao lado de Laura Pigossi, que foi eliminada de Roland Garros 2025 na fase de classificação de simples, Luisa Stefani fez história ao conquistar a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. A dupla ficou com o bronze em Tóquio 2020 e continua entre os nomes mais promissores do tênis feminino do Brasil.

Bia, a revanche nas duplas

Na quadra 2, depois de perder na estreia, na terça-feira (27) para a americana Hailey Baptiste no torneio de simples feminino, Bia Haddad Maia, atual 23ª do mundo em simples, voltou ao saibro de Roland Garros para a disputa de duplas. Ela jogou ao lado da alemã Laura Siegemund. "Eu gosto bastante da forma como a Laura compete, ela é uma jogadora muito disciplinada, o nosso jogo se completa bastante, eu, no fundo, e ela na rede", disse Bia Haddad após a partida. "Nós somos bem competitivas, podemos contar uma com a outra e podemos jogar para ser uma das melhores duplas", acredita.

Na primeira rodada de Roland Garros, Beatriz Haddad e Laura Siegemund enfrentaram a dupla formada pelas francesas Léolia Jeanjean e Jéssika Ponchet. Elas venceram o primeiro set por 6 a 3. A brasileira e a alemã venciam o segundo por 2 games, quando o jogo foi paralisado por causa da chuva.

Das 14 quadras do complexo de Roland Garros, apenas as duas maiores são cobertas e estão protegidas contra o mau tempo. Quando a chuva parou, elas fecharam a partida em 6/0, sem dar chances às adversárias.

"Estava bem difícil de jogar, tinha muito vento e mudando de lado toda hora, mas tenistas têm que se adaptar a essas condições e os problemas acontecem para os dois lados da quadra. Estou feliz que a gente lidou bem com as condições externas", analisou a brasileira.

Haddad e Siegemund enfrentarão, na segunda rodada, a dupla vitoriosa do confronto entre as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima e a dupla formada por Polina Kudermetova (Rússia) e Zeynep Sonmez (Turquia).

"Eu tenho objetivo de fazer coisas grandes e conquistar um Grand Slam e podemos ser uma dupla forte", continua Bia. "O primeiro objetivo é passar para a segunda semana", conclui.

A dupla formada pelo gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo estrearam com derrota em Roland Garros. Eles perderam por 2 sets a 0 para a dupla formada pelo monegasco Romain Arneodo e o francês Manuel Guinard, com parciais de 6/3 e 6/4.

Além deles, o gaúcho Marcelo Demoliner joga ao lado do americano Reilly Opelka, contra a dupla formada pelo argentino Mariano Navone e o holandês Sander Arends.

E Orlando Luz joga nesse momento ao lado de Ivan Dodig, da Croácia, contra os franceses Geoffrey Biancaneaux e Valentin Royer.