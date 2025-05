Quem tem prioridade no recebimento da restituição do IRPF 2025? Veja

A Receita Federal adota certos critérios para organizar o cronograma de liberação das restituições do Imposto de Renda, levando em conta fatores como a idade do contribuinte e o momento em que a declaração foi enviada. Confira a seguir as regras que definem a ordem dos pagamentos.

Quem recebe primeiro a restituição do IR 2025?

Pessoas idosas têm prioridade no recebimento. Os primeiros a terem os valores creditados são os contribuintes com 80 anos ou mais. Logo após, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, indivíduos com deficiência e pessoas com doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a prioridade será de quem enviou a declaração antes, conforme orientação da Receita.

Ordem de prioridade para pagamento da restituição:

Contribuintes com 80 anos ou mais

Contribuintes a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves

Contribuintes cuja principal renda vem da atividade de magistério

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix

Todos os demais declarantes

Datas de pagamento dos lotes:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Como saber quando vou receber a restituição do IR 2025?

Não é possível prever exatamente em qual lote cada pessoa receberá. No entanto, o valor estimado da restituição é mostrado automaticamente no momento do envio da declaração, com base nas informações fornecidas.

A situação do pagamento é atualizada mensalmente. Para consultar, basta acessar o site da Receita Federal, entrar na seção "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição". Se aparecer a mensagem "em fila de restituição", significa que o valor está confirmado e será liberado em algum dos lotes.