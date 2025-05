Projeto do ICMBio mapeia 23 genomas com detalhamento sobre espécies

Tocado adiante pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB) completa dois anos de atividade com a conclusão de 23 genomas de referência, entre eles o da onça-pintada, da ararajuba e do peixe-boi-da-Amazônia.

Esse tipo de sequenciamento genético oferece a pesquisadores um nível elevado de detalhamento sobre como determinada espécie vive e quais fatores a ameaçam, sendo um recurso de preservação importante da fauna, sobretudo em um contexto de emergência climática.

. A equipe do projeto, que é desenvolvido em conjunto com o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável (ITV DS), havia estabelecido como meta perfazer esse tipo de sequenciamento mais aprofundado para 80 espécies , 1 mil genomas populacionais e 1,6 mil códigos de barras de DNA. O subsídio para cobrir os custos é de US$ 25 milhões até 2027.

Na época em que a iniciativa foi publicamente apresentada, os pesquisadores ressaltaram que o genoma de referência também demanda mais tempo e verba. Dentro dessa categoria, foram também abrangidas espécies exóticas invasoras, como o peixe leão.

Em evento nesta terça-feira (27), na sede do ICMBio, em Brasília, também foi destacado o sequenciamento de 743 genomas de 413 espécies e de 432 amostras ambientais.

Além dos projetos voltados à geração de códigos de barras de DNA e ao sequenciamento genômico, os pesquisadores também trabalham com o uso de protocolos de DNA ambiental/Metabarcoding para o monitoramento da biodiversidade em Unidades de Conservação do país. Com esta última categoria, totalizam 114 projetos em curso, atualmente.

A partir de 2.249 amostras coletadas, foram realizados 1.175 sequenciamentos. Também foram finalizados 336 genomas populacionais de 11 espécies, como a harpia, a anta, a arara-azul-grande, a arara-azul-de-lear e a saíra apunhalada, animal criticamente em perigo.

Projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB) em números:

? 114 projetos em andamento

? 1.175 sequenciamentos realizados

? 743 genomas de 413 espécies da fauna brasileira concluídos

>> 23 genomas de referência de altíssima qualidade concluídos

>> 336 genomas populacionais de 11 espécies, como a harpia

>> 384 genomas organelares de 379 espécies, a exemplo de peixes de água doce, como o peixe-elétrico.