Presidente de Taiwan promete comprar mais produtos americanos para evitar tarifa de 32%

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, prometeu comprar mais produtos dos Estados Unidos, incluindo gás e petróleo, em meio à ameaça do governo de Donald Trump de taxar os itens produzidos na ilha em 32%.

Com o aumento das aquisições junto às empresas dos Estados Unidos, Lai disse que espera chegar a um "comércio bilateral mais equilibrado". O líder taiwanês se manifestou sobre o assunto na terça-feira, 27, ao receber uma delegação de congressistas americanos.

Lai disse também que Taiwan está disposto a participar do esforço de reindustrialização dos Estados Unidos e da busca pela liderança no setor de inteligência artificial.

Os laços econômicos e comerciais entre Taiwan e os Estados Unidos se reforçaram nos últimos anos, enquanto a ilha enfrenta uma crescente pressão da China. O governo chinês trata Taiwan como parte do território do país e ameaça anexar a ilha, mesmo que à força. Fonte: Associated Press.