Preços do minério de ferro e vergalhão recuam com produção fraca de aço na China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, enquanto os preços do vergalhão atingiram o menor valor desde 2020, pressionados pela desaceleração da produção de aço na China.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,14%, a 698,5 iuanes (US$97,14) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subia 0,08%, a US$96,15 a tonelada.

As cotações do vergalhão, usado principalmente na construção civil, caíram 0,77% no dia. No início da sessão, os preços atingiram seu menor valor desde abril de 2020, em 2.950 iuanes, de acordo com dados da LSEG.

A maioria dos benchmarks de aço na Bolsa de Futuros de Xangai perdeu terreno. Bobina laminada a quente caiu 0,55%, aço inoxidável enfraqueceu 1,32%, enquanto fio-máquina subiu 1,96%.

A produção de aço bruto da China em 2025 deve cair para 968 milhões de toneladas, 37 milhões de toneladas a menos do que em 2024, disse Mark Ferguson, diretor de pesquisa de metais e mineração da S&P Global Commodity Insights, em uma conferência na quarta-feira em Cingapura.

A produção diária de aço bruto das principais siderúrgicas em maio caiu 0,3% em relação ao mês anterior, para 2,2 milhões de toneladas, informou a consultoria Lange Steel, citando estatísticas da Associação da Indústria de Ferro e Aço da China.

Embora Pequim tenha dito anteriormente que deseja cortar a produção de aço bruto este ano, traders e siderúrgicas estão apostando que é improvável que os cortes sejam aplicados em meio à melhoria da lucratividade do setor.

Também prejudicou o sentimento a decisão do governo brasileiro de renovar as tarifas de 25% na terça-feira, em medidas que foram inicialmente impostas no ano passado sobre 19 produtos siderúrgicos.

(Reportagem de Michele Pek)