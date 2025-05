Posse de ministra das Mulheres vira ato contra ofensas sofridas por Marina

Do UOL, em Brasília

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi o centro dos discursos da transmissão de cargos no Ministério das Mulheres hoje em Brasília.

O que aconteceu

A ministra Márcia Lopes prestou apoio a Marina no discurso de posse. "Foi falado para ela: 'Coloque-se no seu lugar'. O lugar dela é brilhando no mundo, defendendo o meio ambiente, defendendo a nossa história, o povo brasileiro", afirmou.

A ministra do Meio Ambiente sofreu ofensas machistas durante uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual era convidada, ontem. "Essas ofensas todas são estarrecedoras, mas nós vamos em frente. Fica aqui nossa homenagem, nosso respeito", disse Lopes.

"Este tem se transformar num ato de desagravo à ministra Marina", disse a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. "O que aconteceu ontem no Senado é imperdoável, o ataque que ela sofreu como ministra, como mulher, como cidadã."

"Não podemos deixar isso acontecer sem mostrar nossa profunda indignação", afirmou Gleisi. A ministra foi a primeira colega a se pronunciar em favor de Marina após as ofensas de ontem, com comunicado oficial em nome do governo —o presidente Lula (PT) não se pronunciou publicamente, mas ligou para a ministra.

Marina foi ofendida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) e deixou a sessão. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", rebateu a ministra. "A mulher merece respeito, a ministra, não", ofendeu ele.

"Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Como Valério ignorou, a ministra recolheu seus papéis e deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual era convidada. A sessão foi encerrada logo em seguida. O senador já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra.

Cida Gonçalves, que transmitiu o cargo, também lembrou a ex-colega. A ex-ministra disse ter sofrido "ataques misóginos" como os contra Marina enquanto esteve à frente do ministério. "Presto aqui minha solidariedade", disse.

Marina não foi ao evento, mas sete ministros participaram —entre as ministras, só Gleisi compareceu. Lula está em Pernambuco para o lançamento de obra de infraestrutura.