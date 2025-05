Por que onda de frio motivou 'alerta de perigo' de meteorologistas?

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um "aviso de perigo" para a queda brusca de temperatura que atinge parte do Brasil a partir de hoje.

Para que serve o alerta

O objetivo é avisar população em geral, mas, inicialmente, a informação é difundida para órgãos públicos. O Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e as Defesas Civis são as primeiras a receber o aviso, já que são órgãos que podem tomar medidas para evitar que o frio faça vítimas.

Alerta também serve para os possíveis efeitos à saúde, mesmo para pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade. "As baixas temperaturas, bem como o tempo seco nesta época do ano, costumam provocar diversos impactos à saúde humana (problemas respiratórios, hipotermia, alergias, etc.), diz a nota do instituto.

Qual o critério para emissão do alerta?

O aviso de declínio de temperatura é emitido quando as medições caem bruscamente de um dia para o outro —e tem dois níveis. Se a queda estiver entre 3° e 5°C, o aviso é de intensidade amarela; se for superior a 5°C, é elevado para laranja.

Os estados afetados pela frente fria estão sob aviso laranja: ou seja, a queda de um dia para o outro deve ser igual ou superior a 5°C. Diferentes estados do Brasil tem alertas estipulados em dias e horários diferentes. É possível conferir a previsão para a sua cidade no site do Inmet.

Os avisos têm como base leituras feitas diariamente pelos meteorologistas do Inmet. "Os critérios para emissão de avisos são sempre baseados nos prognósticos dos modelos numéricos, prognósticos que são interpretados pelos meteorologistas previsores diariamente. Os modelos numéricos preveem a condição de tempo futuro, e indicam a incursão de massas de ar frio em determinada localidade do país. A depender da intensidade da massa de ar frio, a queda de temperatura pode ser intensa provocando, além do frio, condição para neve, geada. Além disso, o frio combinado a ventos intensos faz com que a sensação térmica seja de ainda mais frio", explicou o órgão federal ao UOL.

O alerta inclui cidades de todos os estados do Sul e Centro-Oeste (menos o Distrito Federal); parte do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; e alguns municípios do Acre, Amazonas e Rondônia. Ele se estende até o dia 30 em algumas localidades.

Quais capitais terão temperatura igual ou inferior a 10°C?

As capitais brasileiras mais afetadas pela frente fria nos próximos dias são: