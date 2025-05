Por que algumas pessoas se calam para evitar conflitos? Faz mal?

Se por um lado tem quem goste de ver e encarar discussões, por outro há quem prefira manter distância de atritos ou interações que possam levar à discórdia. Quem foge de conflito geralmente não reage quando é provocado, pode chorar ou sair do ambiente antes mesmo que a briga comece. Essa ação pode ser considerada uma inibição comportamental, uma forma de se proteger de possíveis ameaças.

As razões para evitar confrontos variam: pode ser medo de desagradar (por precisar sempre de aprovação), preocupação com a opinião dos outros ou receio de parecer agressivo. Muitas vezes, a pessoa prefere se calar para não ser julgada, mesmo discordando.

Evitar discussões é totalmente válido, principalmente quando se quer preservar o bem-estar. Mas é importante perceber se isso acontece com frequência, se gera sensação de amedrontamento e se impede a pessoa de se posicionar. Afinal, debater é parte natural das relações e importante para o crescimento pessoal e coletivo.

O que está por traz dessa atitude

Muitas pessoas evitam se expor por medo, falta de habilidades sociais ou ansiedade. A ansiedade faz com que o indivíduo se iniba, evitando até mesmo vivenciar a ameaça. Esse comportamento está ligado ao pensamento de "e se eu for julgado, reprovado ou virar chacota?".

"É um comportamento comum àqueles que foram muito protegidos e não aprenderam a lidar com contextos desafiadores ou estressantes", afirma Milena de Barros Viana, psicóloga e professora.

Além disso, algumas pessoas evitam conflitos porque exageram nas possíveis consequências ruins ou porque cresceram ouvindo que discutir é errado, feio ou arriscado. Também pode ser que essa atitude venha de traumas vividos ou observados, ou ainda seja uma característica do temperamento.

"Abrange uma tendência inata a ser mais passivo, ao aceitar a opinião ou decisão do outro sem questionar, e depois até sentir raiva de si mesmo por não ter se posicionado. Ou então de ser agressivo, e por não ter controle dos impulsos e saber que pode haver consequências negativas, preferir não se envolver", explica Lucia Novaes, psicóloga e professora.

Imagem: Getty Images

Intolerância favorece o afastamento dos atritos

Novaes lembra que a empatia é fundamental em qualquer relação e deve ser praticada pelos interlocutores interessados em construir um debate proveitoso. "Você pode mostrar sua opinião começando a dizer que entende o pensamento do outro, mas que possui uma visão diferente." Os desentendimentos geralmente ocorrem quando alguém é muito rígido em suas convicções e deseja convencer a todos de que suas ideias são as únicas corretas.

Não é raro que essa postura seja acompanhada de palavras ofensivas e críticas desnecessárias devido à dificuldade em lidar com as diferenças, o que atrapalha qualquer tentativa de compreensão do próximo. Dessa forma, o tom agressivo costuma gerar reações de defesa ou ataque, e afasta as chances de novas visões ou interpretações serem alcançadas. O ideal é que seja uma fala assertiva, firme no posicionamento e respeitosa.

"Se eu avalio que o interlocutor é alguém receptivo a ideias, aberto a pensar e a ouvir, e não responde com agressividade, justamente porque entende que discussões fazem parte do crescimento individual e coletivo, não há motivos para fugir dessa circunstância", reforça Wanderlei Oliveira, psicólogo e professor.

Ele recomenda que além de analisar as posturas dos participantes, outro passo importante antes de iniciar qualquer argumentação é reconhecer qual o repertório que se tem sobre o tema e se é possível contribuir com o debate. "É tentar identificar se você tem familiaridade com as bases ou fundamentos científicos que constituem determinado assunto, ou se a sua participação será apoiada somente em achismos ou em frases de efeito", destaca.

Buscar ajuda pode ser libertador

O processo terapêutico pode ajudar a pessoa a melhorar essa competência de mapear o contexto e avaliar se é propício para semear suas reflexões.

Viana aconselha que a situação seja encarada de modo gradativo. "Não é vergonha nenhuma procurar ajuda de um psicólogo ou profissional treinado para conquistar mais estabilidade emocional e lidar melhor com a situação ansiogênica (inibição e evitação) ao se expor diante dos outros. Existem recursos terapêuticos como técnicas de relaxamento e de biofeedback que ensinam a diminuir as alterações fisiológicas que acompanham a ansiedade."

Quando entendemos as razões e conseguimos amenizar ou até dominar essas reações, nos sentimos mais atuantes sobre nossas emoções. "No final das contas, a grande questão é: é preciso agir e enfrentar a ansiedade, e não se deixar ser controlado por ela", diz.

A professora Lucia Novaes diz que a terapia cognitivo-comportamental tem apresentado excelentes resultados para o treino da assertividade, desenvolvimento de habilidades sociais, de resolução de problemas e domínio cognitivo de controle da raiva.

A ideia é deixar de se afastar por causa de interpretações trágicas ou falta de confiança em si mesmo, e saber os meios de se colocar positivamente numa discussão.

*Com informações de reportagem publicada em 08/09/2021