Facas sem corte? Afiador por menos de R$ 22 promete resolver o problema

O Guia de Compras UOL encontrou uma solução prática para quem sofre com facas sem corte na cozinha: o afiador da Mor, que promete dar não só um afiamento duradouro, como também um acabamento polido nas lâminas. E o melhor: o modelo está com 8% de desconto, custando R$ 21,90 na Amazon.

Esse afiador faz sucesso entre os consumidores e já acumula mais de 700 compras no mês passado. Confira a seguir mais informações sobre o produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz a Mor sobre o afiador

Estrutura em ABS e aço inoxidável;

É compacto e fácil de armazenar;

Base ergonômica que se ajusta aos dedos;

O polidor é feito de cerâmica de zircônio; já o afiador é composto por metal tungstênio;

Possui base antiderrapante, que evita deslizamentos sobre superfícies;

Dimensões: 9,5 cm (comprimento) X 5 cm (largura);

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem usou

Com mais de 19 mil avaliações, esse afiador de facas tem nota média de 4,6 estrelas (do total de cinco). Quem usou elogia a facilidade de manuseio, eficiência no afiamento das facas e durabilidade do material.

Minha esposa agradece todos os dias por essa compra. Não tem mais essa de "faca cega", após a compra desse afiador. Com o "peso" da marca Mor, há anos no mercado, temos a certeza de uma faca pronta para o dia a dia, seja para cortar peixes, carnes ou itens mais maleáveis. Recomendadíssimo. Gabriel Couto

Produto resistente e de fácil manuseio. Apesar de não se equiparar ao uso de pedras de amolar, cumpre bem o serviço de uma amolação rápida e prática para o dia a dia. Roosevelt Belchior Lima

Estou amando o afiador. Já amolei quatro facas e três tesouras. Ficaram ótimas. Fabiano Araújo da Silva

Desisti de usar as pedras de amolar, que, apesar de serem ótimas, requer tempo e cuidado para conseguir afiar. Esse afiador é simples e funcional perfeito para quem não tem lá muita destreza manual, pois basta passar algumas vezes nas etapas, tem instruções na caixa e vídeo com tutorial na internet, tendo ainda a possibilidade de se afiar tesouras. Lígia

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam da baixa eficiência do afiador para amolar e afiar, exigindo muito esforço para conseguir facas afiadas.

É bem prático para afiações no dia a dia. A afiação da tesoura me decepcionou um pouco, mas para as facas é muito bom. Eugênio

Já tive modelos semelhantes de outras marcas na mesma faixa de preço que entregam muito mais. Até consegui amolar, mas é pouco eficiente, fazendo com que precise usar mais o produto, diminuindo sua vida útil. Demosthenes Moreira da Paz

Afia facas depois de muitas passadas. Mas as tesouras, eu não consegui afiar. J. R. Iglesias

Funciona, mas esperava ser mais eficaz. Você faz um esforço grande para pouco resultado e as peças se desgastam muito rápido. Junior

