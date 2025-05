Quatro pessoas morrem após palestinos invadirem depósito de comida em Gaza

Ao menos quatro pessoas morreram hoje durante a invasão de um depósito de alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas) em Gaza. As informações foram publicadas pela agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Multidão invadiu depósito em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza. O armazém do PMA (Programa Mundial de Alimentos) foi saqueado por "pessoas famintas", disse a ONU, em comunicado. A organização confirma apenas duas mortes, de acordo com as primeiras informações.

Esmagamento e ferimentos à bala causaram as mortes, segundo apuração do jornal britânico The Guardian. Ainda não há informações de quem teria feito os disparos.

Diversas pessoas também ficaram feridas. Um hospital de campanha da Cruz Vermelha informou que mulheres e crianças estão entre os feridos.

Palestinos levaram sacos de comida que seriam distribuídos, mostram vídeos. A agência da ONU apelou para um aumento imediato da ajuda alimentar "para garantir às pessoas que elas não passarão fome". "As necessidades humanitárias dispararam após 80 dias de bloqueio total de toda a assistência alimentar e outros tipos de ajuda a Gaza", afirma o comunicado.

Mortes ocorreram um dia após uma multidão ter sido alvo de disparos enquanto invadia outro depósito. Uma pessoa morreu e outras 48 ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde de Gaza. Ontem, o exército israelense, que guarda o local à distância, afirmou ter disparado apenas tiros de advertência para controlar a situação.

ONU questiona entrega de alimentos em Gaza por fundação dos EUA. A Organização das Nações Unidas declarou que não sabe se a nova Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, começou a distribuir alimentos no devastado território palestino, como alega. "Não temos informações", disse Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU para refugiados palestinos. A Fundação Humanitária de Gaza, registrada em Genebra em fevereiro e sobre a qual muito pouco se sabe, anunciou na segunda-feira que começou a entregar alimentos em Gaza.