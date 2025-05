O que é a mínima invertida, fenômeno que atinge parte do Brasil hoje?

Cidades do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste serão atingidas entre hoje e amanhã pelo fenômeno da mínima invertida, apontaram previsões do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), da Climatempo e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

O que aconteceu

Mínima invertida acontece quando a menor temperatura do dia é atingida apenas à noite. Normalmente, as manhãs têm as temperaturas mais frias, mas na "mínima invertida" o frio aparece à noite.

Fenômeno acontecerá entre hoje e amanhã. Isso porque uma forte frente fria, com ar polar, está se movimentando sobre o centro-sul do país. Curitiba, por exemplo, amanheceu com termômetros marcando 14ºC, mas às 22h eles devem atingir 12ºC, segundo a Climatempo. Campo Grande começou o dia com 19ºC, mas chegará aos 13ºC. Em São Paulo, a mínima invertida aparecerá amanhã, com o dia começando com 17ºC e a noite chegando a 14ºC.

Chuvas fortes devem atingir as regiões oeste do Paraná e de Santa Catarina. Já as áreas centrais e leste dos dois estados terão pancadas moderadas a fortes, com risco elevado para temporais, rajadas de vento e descargas elétricas. O litoral norte do Rio Grande do Sul vê ventos de até 100 km/h e também temporais. Há ainda previsão de ressaca entre Chuí (RS) e Florianópolis, com ondas entre 2,5 e 4 m.

Há chance de neve em áreas pontuais do Sul entre hoje e amanhã. A Serra Gaúcha e a serra do sudoeste de estado, a Serra Catarinense e o Planalto Norte do estado, além do sul do Paraná terão maior probabilidade de serem afetados pelo fenômeno. A neve chega, geralmente, com mínimas entre -2ºC e 2ºC, além de umidade.

No Sudeste, ventos fortes também atingem São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As rajadas podem ultrapassar 70 km/h nos três estados, chegando aos 90 km/h em São Paulo. Nebulosidade e instabilidade aumentam em Minas e Rio, mas não há previsão de chuva. São Paulo deverá ver pancadas de chuva, assim como a faixa norte e o litoral capixabas. A frente fria deve avançar mais lentamente sobre estes estados e as quedas de temperatura serão percebidas mais gradualmente, ao longo dos próximos dias.

Centro-Oeste terá chuvas intensas hoje, com acumulados que podem ultrapassar os 40 mm em 24h no Mato Grosso do Sul, aponta o Cemtec. Mato Grosso e parte de Goiás também verão pancadas mais fortes, com riscos de temporais, acompanhadas de raios, ventos de até 60 km/h e até granizo. Porém, no nordeste de Mato Grosso, centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue firme e sem chuvas.

SP, MS, MT, PR, SC e RS podem ter problemas relacionados à queda de galhos e/ou árvores. Rede de distribuição de energia elétrica também pode ser afetada, segundo a Climatempo.

E o restante do Brasil?

Nordeste terá chuva moderada a forte na costa leste, com reforço dos ventos úmidos vindos do oceano. A faixa litorânea que se estende da Bahia até o Rio Grande do Norte terá os maiores volumes, com pancadas moderadas a fortes. Também há possibilidade de chuva isolada no litoral maranhense. Já sertão e agreste continuam com tempo firme e ensolarado.

Frente fria causa instabilidades de características continentais no Norte, com temporais no Acre e em Rondônia, acompanhados de raios e ventos fortes. Após a passagem da massa de ar, há possibilidade de friagem em parte da região. Há alerta para temporais ainda no norte do Amazonas, sul de Roraima e norte do Amapá, mas apenas pancadas de chuvas no restante das regiões, com sol em boa parte do dia.

Temperaturas nas capitais do centro-sul do Brasil

Quarta-feira, 28 de maio:

Porto Alegre (RS) - 10ºC/20ºC

Florianópolis (SC) - 17ºC/22ºC

Curitiba (PR) - 11ºC/20ºC

São Paulo (SP) - 19ºC/27ºC

Rio de Janeiro (RJ) - 19ºC/32ºC

Vitória (ES) - 22ºC/28ºC

Belo Horizonte (MG) - 15ºC/26ºC

Campo Grande (MS) - 13ºC/24ºC

Cuiabá (MT) - 17ºC/26ºC

Goiânia (GO) - 17ºC/28ºC

Brasília (DF) - 14ºC/27ºC

Quinta-feira, 29 de maio:

Porto Alegre (RS) - 6ºC/13ºC

Florianópolis (SC) - 11ºC/19ºC

Curitiba (PR) - 5ºC/14ºC

São Paulo (SP) - 13ºC/19ºC

Rio de Janeiro (RJ) - 19ºC/29ºC

Vitória (ES) - 22ºC/29ºC

Belo Horizonte (MG) - 16ºC/28ºC

Campo Grande (MS) - 8ºC/16ºC

Cuiabá (MT) - 15ºC/20ºC

Goiânia (GO) - 18ºC/27ºC

Brasília (DF) - 15ºC/28ºC