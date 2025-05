Netanyahu diz que líder do Hamas em Gaza Mohammed Sinwar foi morto

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o líder do Hamas em Gaza, Mohammad Sinwar, um dos mais procurados e irmão mais novo do falecido líder do grupo, Yahya Sinwar, foi eliminado.

O que aconteceu

"Eliminamos Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Mohammed Sinwar", declarou Benjamin Netanyahu durante discurso no Knesset, o parlamento israelense.

Em 14 de maio, a imprensa israelense havia noticiado que Mohammad Sinwar possivelmente estava morto. O líder e outros altos funcionários teriam sido mortos no dia anterior, em um ataque a uma instalação descrita como um bunker de comando e controle sob o Hospital Europeu na cidade de Khan Younis, segundo a Reuters.

Mohammad havia subido na hierarquia do Hamas após a morte de seu irmão, Yahya Sinwar. Ele foi assassinado em 17 de outubro de 2024, em um confronto com unidades militares de Israel em Rafah. Sinwar era considerado o "açougeiro" de Gaza graças a sua atuação violenta em conflitos armados e durante o período em que ficou preso.

(Em atualização)

(Com Reuters)