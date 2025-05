Mulher é presa após agredir criança que a chamou de 'gorda' dentro de avião

Uma mulher foi presa na segunda-feira após agredir uma criança que a teria insultado dentro de um avião, no Aeroporto Internacional Sanford-Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Avião da Allegiant estava prestes a decolar quando a confusão teve início. Uma criança, que não teve a idade revelada, teria insultado uma passageira identificada como Kristy Crampton, e a mulher reagiu com agressões contra o menor. As informações são do New York Post.

Criança teria afirmado que Kristy era "gorda demais" para sentar na poltrona da aeronave. Ainda, o menino teria comparado a mulher com Miss Piggy, uma porca de pelúcia, que é personagem da popular série de TV dos EUA "Muppets".

Kristy se revoltou com os insultos e agrediu o garoto. Primeiro, Crampton teria dado um soco no menino e, na sequência, usou uma garrafa para agredi-lo, além de bater a cabeça dele contra a janela da aeronave.

Piloto acionou as autoridades do aeroporto e Kristy foi detida. Em depoimento, ela alegou que agiu devido ao "comportamento rude" e "desrespeitoso" do garoto, que fez comentários "depreciativos" sobre seu corpo.

Kristy foi encaminhada à delegacia local, mas liberada após pagar fiança de R$ 57 mil. Ela também está proibida de entrar em contato com o menino. Não foi informado se ela já conhecia o garoto.