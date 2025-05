Mostra Ecofalante de Cinema estreia em São Paulo e vai até 11 de junho

O festival celebra também os 80 anos do cineasta brasileiro Hermano Penna, diretor reconhecido pelo clássico "Sargento Getúlio". Após a exibição do filme, no domingo (1), no Reserva Cultural, está previsto um encontro com o diretor, com a presença de Lima Duarte, que protagonizou o longa-metragem.

Outros nomes nacionais presentes na mostra são Jorge Bodansky, Ana Maria Magalhães, Lucas Bambozzi, Helena Solberg, Renato Barbieri, Taís Fujinaga, Eryk Rocha, Eunice Gutman e André Novais Oliveira.

Informações sobre exibições e demais atividades do evento estão na plataforma Ecofalante.