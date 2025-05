Militar morre em treino do Exército; polícia investiga se paraquedas falhou

Um paraquedista do Exército morreu após um acidente durante um treinamento em Goiás na tarde de ontem.

O que aconteceu

Jovem de 23 anos caiu em região alagada e se afogou após não conseguir se soltar do equipamento. O caso aconteceu em Mozarlândia, durante a Operação Saci 2025, um treinamento de paraquedistas militares que, neste ano, foi feito no interior de Goiás.

Militar era do Rio de Janeiro. Ele fazia parte do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista, segundo informações preliminares da polícia.

Falha no equipamento causou morte, mostra análise preliminar. Segundo a Polícia Civil de Goiás, as primeiras apurações da cena do acidente mostram que o paraquedas do soldado não teria funcionado corretamente.

Caso é investigado pela polícia, mas Exército não se pronunciou oficialmente sobre a morte. Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Mozarlândia e a identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

O UOL buscou as Forças Armadas e o batalhão de origem do militar morto. O espaço será atualizado se houver posicionamento.