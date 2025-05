Moradores se preocupam com segurança após explosão em fábrica de produtos químicos na China

GAOMI, China (Reuters) - Uma fumaça preta pairava sobre uma fábrica de produtos químicos no leste da China na quarta-feira, um dia depois que uma grande explosão matou pelo menos cinco pessoas, destruiu prédios e alimentou temores de segurança entre os moradores que vivem perto da fábrica.

Seis pessoas ainda estão desaparecidas após a explosão na fábrica em Gaomi, uma cidade na província de Shandong, no leste do país, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Outras 19 ficaram feridas.

Com as ruas próximas praticamente desertas, os moradores examinaram os danos às casas e se preocupam com os riscos à saúde.

"O ideal seria que essa fábrica de produtos químicos não ficasse tão perto daqui... é perto demais, não é? Especialmente à noite, quando está funcionando, o cheiro da fábrica é muito forte", disse o agricultor Yu Qianming à Reuters.

As autoridades locais ainda não divulgaram os resultados dos testes de qualidade do ar realizados na terça-feira na área ao redor da fábrica após a explosão, cuja causa ainda não é conhecida.

Yu Qianming, de 69 anos, disse que ele e sua esposa levaram o neto para outro lugar por precaução, já que a fumaça permanecia sobre a usina, embora eles se sentissem seguros em sua casa enquanto o vento continuasse soprando em outra direção.

A família escapou sem ferimentos, afirmou ele, enquanto mostrava à Reuters o material que havia caído e as janelas quebradas pela força da explosão.

A polícia bloqueou algumas vias que levam à fábrica.

Veículos patrulhavam o perímetro do local, que se estende por mais de 47 hectares, enquanto imagens de drones mostravam prédios de vários andares afetados pela explosão.

Liu Ming, de 60 anos, que mora a 500 metros de distância, disse que estava pensando em se mudar depois que sua casa e sua loja de roupas sofreram grandes danos, embora ainda não tivesse planos concretos.

"(As autoridades) nos disseram para ficar em um hotel. Está tudo bem por um ou dois dias, mas olhe para nós agora. Não temos terra, nada", acrescentou ela, pegando uma grande moldura de janela pulverizada pela explosão e cacos de vidro espalhados entre caixas de linha e roupas no chão.

(Reportagem de Nicoco Chan, Go Nakamura e Xihao Jiang)