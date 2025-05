Mercado fortalece corte de 50 pb em juro pelo Fed em 2025 como aposta principal, após ata

O mercado financeiro fortaleceu ligeiramente a aposta para a redução acumulada do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para 2025, após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do BC dos EUA. De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de um corte de 50 pontos-base (pb) nos juros até dezembro era majoritária, a 38,9%, maior do que os 38,5% registrados antes da publicação do documento.

A chance era seguida por uma aposta mais branda do Fed, de 25 pb, a 30,0% - uma queda em comparação ao número registrado antes da ata, de 30,6% -, enquanto a probabilidade de uma redução mais agressiva, de 75 pb para 2025, ganhou força e era a terceira maior, de 19,4% para 19,9%.

O mercado também aumentou a aposta de setembro como o mês mais provável para o início do ciclo de cortes neste ano.

A ferramenta mostrava chance de 58,9% de corte de juros pelo BC americano em setembro em algum nível, um pouco maior do que a aposta de 58,5% registrada antes da ata.

Em julho, as chances de manutenção dos juros aumentaram de 75,6% para 77,6%, com queda nas apostas para uma flexibilização da política monetária em qualquer nível, de 24,4% para 22,4%.

Para a próxima reunião de política monetária do Fed, marcada para o dia 18 de junho, a chance de uma manutenção dos juros é de 97,8%.