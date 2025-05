Marina Silva abandona sessão no Senado após embates e ataques machistas

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou ontem uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates tensos, inclusive com senadores da base do governo, e de ofensas machistas. Plínio Valério (PSDB-AM), que já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra, disse que ela não merecia respeito. Em um momento da discussão ele disse: "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher". A ministra respondeu: "Eu sou as duas coisas". "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu Valério. Marina exigiu um pedido de desculpas e, como não houve, abandonou a reunião. Ela foi chamada à comissão para discutir a criação de unidades de preservação marinha na costa de estados amazônicos, projeto que foi criticado por senadores que têm interesse na exploração da região. As ofensas contra Marina provocaram reações em Brasília, e diversos colegas ministros prestaram solidariedade a ela depois do ocorrido. Veja a discussão.

ONU prevê que limite de aquecimento global seja superado até 2029. Novo relatório da Organização Meteorológica Mundial da ONU divulgado hoje prevê que a temperatura média global próxima da superfície, entre 2025 e 2029, ficará entre 1,2°C e 1,9°C acima da média registrada entre 1850 e 1900. O relatório indica também que há 86% de chance de que pelo menos um desses anos ultrapasse o limite de 1,5°C acima do nível pré-industrial. Esse limite é o principal objetivo do Acordo de Paris, que orienta os esforços globais contra a crise climática. Cada fração adicional de grau de aquecimento intensifica ondas de calor, eventos extremos de chuva, secas severas, derretimento de geleiras e calotas polares, aquecimento dos oceanos e elevação do nível do mar. Saiba mais.

Senado aprova PEC que transforma guardas em polícia municipal. A Proposta de Emenda à Constituição inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos de segurança pública e autoriza os municípios a adotar a nomenclatura "polícia municipal". A proposta ainda vai passar pela Câmara, mas, se aprovada, as guardas municipais terão como funções a proteção de bens, serviços e instalações; o policiamento ostensivo local e comunitário; a realização de ações de segurança em seus territórios; e o apoio e a colaboração com os demais órgãos de segurança pública. Atualmente, a Constituição reconhece como órgãos de segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias Civis e Militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal e estaduais. Saiba mais.

Governo dos EUA suspende agendamentos de visto estudantil. O governo do presidente Donald Trump ordenou ontem que suas missões no exterior suspendam o agendamento de entrevistas para vistos de estudantes e alunos de intercâmbio e informou que o Departamento de Estado irá ampliar a checagem de redes sociais desses candidatos. O secretário de Estado, Marco Rubio, informou por meio de um comunicado que as entrevistas já marcadas poderão ocorrer conforme as diretrizes atuais, mas que as vagas disponíveis que ainda não foram preenchidas devem ser removidas. Autoridades do governo Trump afirmaram que estudantes e detentores de green card podem ser deportados por apoiarem palestinos e criticarem a atuação de Israel na guerra em Gaza, argumentando que essas manifestações ameaçam a política externa dos EUA. Saiba mais.

Presidente do INSS diz que vítimas de descontos serão ressarcidas até 31 de dezembro. Durante reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, realizada sem representantes das entidades associativas que estão sob investigação da Polícia Federal, Gilberto Waller Júnior disse que até o fim do ano as vítimas dos descontos ilegais deverão ser ressarcidas. O governo federal ainda não sabe quanto o ressarcimento irá custar aos cofres públicos, mas Waller Júnior alertou que se o governo tiver que arcar com o ressarcimento ao beneficiário, o INSS entrará com uma ação regressiva para obter os valores das associações fraudulentas.

Tenista João Fonseca domina Hurkacz e vence 1º jogo da carreira em Roland Garros. O brasileiro de 18 anos, que não competia há quase 20 dias e nunca havia disputado a chave principal do torneio francês, dominou Hubert Hurkacz (atual #28 do ranking) do primeiro ao último ponto. Com as parciais 6/2, 6/4 e 6/2, ele venceu o primeiro jogo oficial de sua carreira no saibro de Paris. Com o resultado, João Fonseca passa a ser o mais jovem brasileiro a vencer um jogo de Roland Garros na Era Aberta (que começou em 1968). Saiba como foi a partida.