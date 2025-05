Lula: Governar um País é fazer escolhas e transposição do São Francisco é ideia de D. Pedro II

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 28, ao inaugurar uma obra da transposição do Rio São Francisco em Pernambuco, que governar é fazer escolhas e que, desde o primeiro mandato no Planalto, as obras hídricas no Nordeste foram uma prioridade dele.

"Governando o Brasil, a gente tem que fazer escolhas. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula, é ideia do imperador D. Pedro II desde 1846", disse o presidente.

Lula participou da cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço para duplicar a capacidade de bombeamento de água de uma estação da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro (PE).

Segundo o presidente, ele desejava inaugurar a obra no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mas isso não foi possível por questões financeiras. "É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa", afirmou.

No discurso em Salgueiro, Lula fez uma cobrança a governadores e prefeitos do Nordeste. Segundo o petista, é preciso que eles firmem parcerias com o governo federal para levar as águas da transposição para os moradores locais.

"A gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora, essa água tem que chegar nas casas. Aí, precisa dos governadores e dos prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor, porque o grande tem dinheiro para comprar trator, comprar motor, comprar bomba. O pobre não tem", disse o presidente.

Ainda nesta tarde, Lula vai participar da entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi em Cachoeira dos Índios (PB). A obra também pertence ao programa de transposição do São Francisco. Antes, o presidente vai sobrevoar de helicóptero instalações em construção na cidade de Ipaumirim (CE).