'Não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país', diz Lula

O presidente Lula (PT) criticou seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), e disse que "não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país".

O que aconteceu

Em Pernambuco, o presidente Lula mandou recado para adversário. "Dou dois minutos para quem se lembrar de obras em Pernambuco no governo passado", disse. Lula afirmou que pegou obras paradas no Minha Casa, Minha Vida e na construção de creches. "Porque tudo o que ele sabia fazer era contar mentira e ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro", criticou.

"Não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país", prosseguiu o petista. A fala foi durante a autorização da obra que amplia a capacidade de bombeamento no eixo norte da transposição do rio São Francisco.

Aliados presentes. Ao lado dos governadores Raquel Lyra (PSD-PE) e Elmano de Freitas (PT-CE), além de diversos ministros nordestinos, Lula elogiou a ampliação das obras. O eixo norte da transposição será duplicado para aumentar a capacidade de bombeamento de água para municípios nordestinos. A obra, que foi disputada nas eleições presidenciais de 2022, começou em 2008, durante o segundo mandato de Lula como presidente.

A transposição do 'Velho Chico' tem dois eixos de captação de água. O eixo leste, que recolhe água no município de Floresta (PE), cruza o estado de Pernambuco e chega até o rio Paraíba, em Monteiro (PB). Ele foi inaugurado para fase de testes em 2018. O lançamento ocorreu com dois eventos: um oficial, do ex-presidente Michel Temer (MDB); e outro com a presença de Lula e Dilma Rousseff (PT).

Lula esteve hoje no eixo norte, que leva água de Cabrobó até o reservatório de Jati, no Ceará. Esse foi o último eixo a ser inaugurado. A conclusão da obra havia sido anunciada com uma visita de Bolsonaro ao Nordeste.

Com a assinatura de hoje, Lula disse que as obras de transposição do Rio São Francisco ainda não têm previsão de fim. "O fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas", afirmou o presidente. Para isso, é necessário investimentos municipais e estaduais.

A ordem de serviço tem valor de R$ 491,3 milhões e aumenta o bombeamento de água em Cabrobó (PE), Terra Nova (PE) e Salgueiro (PE). A obra beneficia 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas de quatro estados do Nordeste: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Após o evento em Salgueiro, Lula viaja para a Paraíba. O presidente entrega o Marco 1 do ramal do Apodi, em Cachoeira dos Índios (PB). A obra é mais uma etapa da trilha de Transposição do Rio São Francisco pelo sertão nordestino e faz parte do Caminho das Águas, projeto do MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional).