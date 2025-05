Lula diz que anunciará linha de crédito para motoboys e aumento de especialistas de saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 28, que o governo estuda anunciar um programa de linhas de crédito para motoboys que trabalham com entregas de comida. A medida faz parte do pacote que busca aumentar a popularidade do presidente e também conta com uma iniciativa de linhas de crédito para reformas de casas.

"Estou pensando em uma linha de crédito para financiar moto para os entregadores de comida aí, para eles não passarem por privações", disse em evento na Paraíba nesta quarta-feira.

O presidente também disse que o programa "Mais Especialistas" deve ser anunciado nesta sexta-feira, 30. Segundo o petista, a iniciativa busca facilitar a consulta de pessoas a especialistas de saúde.

"A minha obsessão é fazer a pessoa ir ao médico, o médico tem que dizer o que ela tem, dar a receita e ela ir para a farmácia. Se tiver que ir em um especialista, tem que ir em pouco tempo. Não pode esperar um mês, dois meses e três meses, tem que ser mais rápido. Se precisar de uma máquina, tem que ser mais rápido", disse o presidente.

Lula brincou e citou a ida dele ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília na segunda-feira, 26. Naquele dia, o presidente suspendeu as agendas após ter um quadro de labirintite. "Passei 1h30 em uma máquina para saber se eu estava com algum problema na cabeça porque eu senti uma tontura", afirmou. "Descobri ontem que labirintite é excesso de inteligência", brincou.

O presidente também comentou sobre outros programas, como a linha que está em estudo para conceder créditos para reforma de casas e a medida provisória do setor elétrico. Segundo Lula, a última medida busca corrigir o fato de que os ricos pagam mais pela energia elétrica do que os pobres.

O presidente disse que o governo também vai buscar baratear o preço do gás de cozinha. "Vocês não podem pagar R$ 140 por uma coisa que custa R$ 37 na Petrobras. Está certo que tem o custo do transporte, mas não precisa pagar tanto", disse Lula.

Lula participou da entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi, que faz parte das obras da transposição do Rio São Francisco, no município de Cachoeira dos Índios (PB). A estrutura, que está 75% concluída e deve ser finalizada em outubro de 2026, tem 115,5 km de extensão.

Mais cedo, em Salgueiro (PE), Lula esteve na cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço para duplicar a capacidade de bombeamento de água de uma estação da transposição São Francisco.