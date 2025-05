Lula: brasileiro 'não pode votar em qualquer tranqueira para governar este País'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os brasileiros não podem "votar em qualquer tranqueira para governar este País" e criticou seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). As declarações ocorreram na cerimônia de inauguração de uma obra que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, Pernambuco, nesta quarta-feira, 28.

"A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este País. É preciso votar em gente que tenha compromisso, em gente que tenha dignidade e em gente que tenha o direito de olhar para vocês nos olhos. Este País não pode mais sofrer o retrocesso que sofremos nos últimos seis anos", disse Lula.

Lula acusou Bolsonaro de não ter inaugurado obras em Pernambuco e disse que o ex-presidente passou o mandato disseminando fake news no "gabinete do ódio" - revelado pelo Estadão em 2019.

O petista participou de uma cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões, para duplicar a capacidade de bombeamento de água de uma estação da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro.

Segundo o governo, a obra beneficia 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Durante o evento em Salgueiro, Lula afirmou que levar água ao povo do Nordeste é uma prioridade para ele desde o seu primeiro mandato. Segundo ele, a transposição do Rio São Francisco é a "redenção de um povo".

Ainda nesta tarde, Lula participa da entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi em Cachoeira dos Índios (PB). A obra também pertence ao programa de transposição do São Francisco. Também sobrevoa de helicóptero instalações em construção na cidade de Ipaumirim (CE).