Lúcio trata queimadura em câmara hiperbárica; como funciona?

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira Lúcio está em recuperação após sofrer queimaduras em 18% do corpo durante um acidente com lareira ecológica, no início de maio. Ele revelou nas redes sociais que está utilizando a câmara hiperbárica como parte do tratamento.

Como funciona a câmara hiperbárica?

O paciente respira oxigênio puro sob pressão aumentada. A câmara hiperbárica é um ambiente fechado, onde a pessoa permanece enquanto inala oxigênio a uma pressão superior à do ar normal.

Aumenta a concentração de oxigênio no sangue. Essa condição permite que o oxigênio atinja áreas do corpo com circulação comprometida, acelerando o processo de cura.

É um procedimento médico controlado. A terapia deve ser feita com indicação médica, em sessões que duram até duas horas. O uso incorreto pode causar efeitos colaterais graves.

Potencializa a ação de antibióticos. A maior quantidade de oxigênio no organismo melhora a resposta contra infecções, reforçando a eficácia de medicamentos.

Estimula a regeneração dos tecidos. O tratamento ativa células envolvidas na cicatrização de feridas complexas, como queimaduras extensas.

Um dos modelos de câmara hiperbárica Imagem: Reprodução

Em quais ocasiões a câmara pode ajudar?

Feridas que demoram a cicatrizar. Como escaras em pessoas acamadas ou feridas nos pés de pacientes diabéticos.

Queimaduras graves. A terapia ajuda a regenerar tecidos danificados e prevenir complicações em casos como o de Lúcio.

Infecções severas que destroem tecidos. Incluindo pele, músculos ou gordura, onde a oxigenoterapia age como reforço ao tratamento convencional.

Complicações após radioterapia. Lesões tardias em órgãos como bexiga, intestinos ou cérebro também podem ser tratadas.

Traumas como esmagamentos e amputações. A oxigenação sob pressão favorece a recuperação após acidentes graves.

Risco de embolia gasosa. Quando há bolhas de ar na corrente sanguínea, a câmara hiperbárica pode evitar danos maiores.

Infecções ósseas crônicas. Casos resistentes à terapia tradicional podem ter melhora significativa.

Cirurgias plásticas reparadoras com risco de falha. Quando há transplante de pele ou músculo, o oxigênio ajuda na fixação e cicatrização do enxerto.

*Com informações de matérias publicadas em 18/05/2025, 17/09/2022 e 27/03/2019