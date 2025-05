Livro 'Tudo é Rio', da escritora brasileira Carla Madeira, é lançado na França

Fenômeno literário no Brasil e em Portugal, a escritora Carla Madeira lança agora seu best-seller "Tudo é Rio" em francês. "L'Amour Fleuve" chegou às livrarias de Paris no dia 26 de maio, atraindo os leitores brasileiros, que já acompanham a obra da autora, e atiçando a curiosidade do público local.

Em uma viagem pela Europa para participar de diversos eventos, Carla Madeira desembarcou na capital francesa para o lançamento de "L'Amour Fleuve", mas também para conversas com leitores brasileiros e franceses. A autora, que participou do encontro literário Printemps Brésilien, na universidade Sorbonne Nouvelle, conseguiu uma brecha na agenda para contar um pouco sobre seus projetos nos estúdios da RFI.

"Tudo é Rio" elevou o nome de Madeira ao patamar de escritora mais vendida do Brasil na categoria ficção em 2023. A obra também foi eleita Livro do Ano em Portugal, no ano passado. Em seguida foi lançado em italiano e agora em francês.

"Tem sido uma experiência muito rica, porque é a possibilidade de estar vivendo toda essa reflexão que envolve o fazer literário. Todas as conversas e muita imersão em assuntos importantes para a minha literatura, para minha escrita", disse.

Sobre ver sua obra publicada em outros idiomas, Carla Madeira contou um pouco sobre o processo de confiança que precisou estabelecer com os tradutores, especialmente porque seus livros abordam elementos-chave da cultura brasileira, que precisam muitas vezes de um olhar mais criterioso para serem compreendidos pelos leitores estrangeiros.

"Quando 'Tudo é Rio' chegou em Portugal, eu comecei a pensar sobre isso, em como as minhas histórias têm uma sonoridade brasileira, passa muito pelos sons de Minas Gerais, e tem esses conteúdos que fiquei na dúvida se o leitor teria aderência. Mas fiquei muito impressionada com o alcance, com o caráter universal dessas questões, da sexualidade, da religiosidade, da violência, da maternidade. São assuntos que estão fazendo sentido aqui. Eu tive conversas com os tradutores, mas é um processo que você tem que confiar na escolha da editora. Com alguns eu tive conversas mais demoradas e eles recorriam a mim para esclarecer dúvidas e abordagens. Assim a gente vai aprendendo a confiar e entregar", explicou.

"Tudo é Rio"

Carla Madeira disse que não esperava o enorme sucesso de "Tudo é Rio", e que não sabia nem que a história se tornaria um livro. "Eu não sabia se seria um conto ou se seria algo que você escreve e põe na gaveta. Mas aí eu escrevi a cena central, que é muito violenta e paralisei por 14 anos. Quando retomei o livro, eliminei tudo o que vinha antes e recomecei exatamente desse lugar que tinha me paralisado. Escrevi em oito meses e, ao final, eu vi que tinha um livro. Lancei de maneira independente, em parceria com uma editora pequena, de Minas Gerais, a Quixote+Do, com tiragem pequena, muito tímida, de 700 exemplares. Mas depois vieram mil, depois três mil. E ainda nessa editora lançamos 10 mil exemplares, o que é significativo para qualquer livro, inclusive no Brasil. Aí eu fui para a Record, que é uma editora muito robusta", contou, reforçando que o processo foi uma construção e não do dia para noite.

Quarto livro a caminho

Madeira conta que os seus três livros foram escritos em paralelo à sua vida profissional. Ela é publicitária e sócia de uma agência em Belo Horizonte, e explica que mesmo hoje dedicando um tempo maior à literatura, a escrita ainda ocupa um lugar de prazer na sua rotina.

"A literatura tem esse lugar de fruição, de prazer de estar escrevendo. Eu estou terminando meu quarto livro. Então eu tenho essa agenda, essa viagem, mas na hora em que eu tenho um tempinho, que posso ficar sozinha, abro o computador e me dedico. Tem que me arrancar dali porque eu tenho um gosto muito grande de escrever", contou.

Sobre o tema e a previsão de lançamento da próxima obra, Madeira diz que está na fase de releitura e que gostaria que ele saísse esse ano. Mas tudo depende das agendas, especialmente as internacionais.

"Eu acho que não escapo muito as relações familiares. É um tema recorrente meu, são as questões que me provocam. Essa é a história de uma família, mas o tema central é uma mãe que denuncia um filho. Vamos ver como isso se resolve".

Livro vai virar série

Carla Madeira contou ainda que está participando da adaptação de seu terceiro livro para as telas. "Véspera" será uma série da HBO Max, com os atores Bruna Marquezine e Gabriel Leone.

"Estou vendo quanto a literatura e o cinema têm linguagens com suportes diferentes. É preciso fazer escolhas em uma adaptação de um livro, mas as questões estão lá. A maneira de contar, de escolher as personagens, têm uma conversa muito próxima", contou ela, destacando que as filmagens já estão no fim, mas ainda não há previsão de lançamento.

"É uma série que tem um desafio, porque o Gabriel Leone faz (os gêmeos) Caim e Abel, e ele tem de contracenar consigo mesmo, o que exige toda uma técnica de pós-produção muito pesada".

A autora disse que apesar dos diversos projetos, o término e o lançamento do quarto livro seguem como prioridade neste momento. "Muitos leitores, queridos, esperando, na expectativa, com frio na barriga", brincou.