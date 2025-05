Kremlin sobre comentário de Trump: interesses nacionais são primordiais para Putin

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em comentários sobre a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Vladimir Putin está "brincando com fogo" ao se recusar a iniciar negociações de cessar-fogo com Kiev, afirmou que o interesse nacional é primordial para o líder russo.

Ele também disse em uma teleconferência com repórteres nesta quarta-feira que um possível encontro de Putin com Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, só deve ocorrer após preparativos e negociações.

(Reportagem de Dmitry Antonov)