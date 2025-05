Juros futuros ampliam alta com dólar, Treasuries e IOF no radar

As taxas de juros negociadas nesta quarta-feira, 28, no mercado futuro aumentaram o ritmo de alta há instantes, passando a registrar elevação superior a 10 pontos porcentuais nos vencimentos intermediários e longos. Na terça, esses vencimentos caíram, na esteira do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) menor que o esperado e o recuo dos retornos dos Treasuries. Nesta quarta, a alta do dólar e a recuperação das taxas dos títulos norte-americanos favorecem a recomposição de prêmios por aqui.

Os economistas Ian Lopes, da Valor Investimentos, e Denis Medina, professor da Faculdade do Comércio, apontam que o principal evento do dia é a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), à tarde. Mas admitem que há cautela com a reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com banqueiros e senadores.

"O aumento do IOF é provavelmente o assunto que mais vai impactar os juros futuros daqui para a frente", afirma Lopes.

Para a ata do Fed, a expectativa é de um tom cauteloso no documento. "O Fed não deve olhar para uma queda na taxa de curto prazo enquanto não se resolver a questão tarifária", afirma Medina.

Às 11 horas, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,730%, na máxima do dia, ante 14,692% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2029 projetava 13,51%, ante 13,37% do ajuste anterior.